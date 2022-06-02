Вооружённые силы РФ и бойцы ДНР отразили атаку ВСУ в районе населённого пункта Сладкое. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.
По данным ведомства, войска РФ и ДНР уничтожили боевую машину пехоты (БМП), принадлежащую ВСУ, а также до 15 человек личного состава. Кроме того, в Народной милиции подчеркнули: "мощным огневым воздействием" военные подавили две огневые точки украинской армии, расположенные неподалёку от населённого пункта Марьинка.
Отмечается, что солдаты ВСУ отступили, понеся значительные потери.
"В результате совместных действий военнослужащих ДНР и Вооружённых сил Российской Федерации отражена атака противника в районе населённого пункта Сладкое с направления населённого пункта Новомихайловка", — прокомментировали в Народной милиции республики.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжёлой ситуации на востоке страны. Он отметил, что украинская армия ежедневно теряет от 60 до 100 солдат на передовой.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.