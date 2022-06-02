Силы РФ и ДНР отразили атаку Украины в районе населённого пункта Сладкое

Вооружённые силы РФ и бойцы ДНР отразили атаку ВСУ в районе населённого пункта Сладкое. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

По данным ведомства, войска РФ и ДНР уничтожили боевую машину пехоты (БМП), принадлежащую ВСУ, а также до 15 человек личного состава. Кроме того, в Народной милиции подчеркнули: "мощным огневым воздействием" военные подавили две огневые точки украинской армии, расположенные неподалёку от населённого пункта Марьинка.

Отмечается, что солдаты ВСУ отступили, понеся значительные потери.

"В результате совместных действий военнослужащих ДНР и Вооружённых сил Российской Федерации отражена атака противника в районе населённого пункта Сладкое с направления населённого пункта Новомихайловка", — прокомментировали в Народной милиции республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжёлой ситуации на востоке страны. Он отметил, что украинская армия ежедневно теряет от 60 до 100 солдат на передовой.