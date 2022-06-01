Зеленский озвучил ежедневные потери ВСУ: "100 убитых, что-то около 500 раненых"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке Незалежной "очень тяжёлая". По его словам, ежедневно украинская армия теряет от 60 до 100 солдат на передовой, не считая раненых.

Как подчеркнул Зеленский, тем не менее ВСУ "удерживают периметр обороны" в восточной части страны, а в Харьковской области даже идут контратаки.

"Ситуация на востоке очень тяжёлая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою", — рассказал Зеленский в интервью Newsmax.

Кроме того, глава Незалежной ещё раз подчеркнул, что Киев не намерен отдавать свои территории, а вопрос по регионам, где "возникли сложности", необходимо обсуждать.