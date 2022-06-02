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Автор Дмитрий Плотников

NYT: Поставки РСЗО Киеву спровоцируют массированные обстрелы со стороны РФ

Силовые структуры

Поставки ракетных систем на Украину могут спровоцировать массированные обстрелы со стороны России.

NYT: Поставки РСЗО Киеву спровоцируют массированные обстрелы со стороны РФ

Об этом сообщило издание The New York Times.

Нет сомнений в том, что решение предоставить киевскому режиму оружие, которое он запрашивал в течение нескольких недель (РСЗО Himars), предназначенное для поражения российских командных пунктов и плацдармов на территории Украины, ознаменовало бы серьезную эскалацию, отмечает издание.

Когда США начали переговоры с Украиной о поставке "одного из самых мощных и высокоточных вооружений Пентагона", Джо Байден настоял на том, чтобы Владимир Зеленский согласился с одним важным ограничением: "ни в коем случае не стрелять по территории РФ".

По мнению газеты, для Зеленского станет настоящим испытанием сдержать слово, данное Байдену и не попытаться открыть ответный огонь по территории РФ, когда Россия нанесет новые ракетные удары по Украине.

"США заявили, что по территории России удары наноситься не будут. То же самое подтвердил Зеленский. Но на Украине есть территории, которые Москва считает своими, такие как Крым, или признала юридически Донбасс. Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий, непонятно. В теории это может вызвать эскалацию", — пишет издание.

Поставки дальнобойного оружия США угрожают территории РФ и требуют демилитаризации Украины на глубину гораздо большую, чем Донбасс, об этом уже 2 июня сообщили в комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы пентагон владимир зеленский
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