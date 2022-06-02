Украинский парламентарий Егор Чернев заявил, что ВСУ способны атаковать РФ американскими ракетами HIMARS. Военные объекты на территории нашей страны и российские самолёты являются "легитимными целями" Киева, подчеркнул депутат.
"Мы берём на себя некоторые обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать", — сказал член Верховной рады, передаёт "Украина-24".
Также Чернев отметил, что Киев может использовать для удара по России "собственное оружие". В качестве примера парламентарий привёл гаубицы и ракетный комплекс "Точка-У".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещания украинского лидера Владимира Зеленского не нападать на чужую территорию. Как подчеркнула дипломат, его заявления обсуждать бесполезно.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.