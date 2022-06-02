Украинский депутат Чернев: Киев может нанести удары по России ракетами США

Украинский парламентарий Егор Чернев заявил, что ВСУ способны атаковать РФ американскими ракетами HIMARS. Военные объекты на территории нашей страны и российские самолёты являются "легитимными целями" Киева, подчеркнул депутат.

"Мы берём на себя некоторые обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать", — сказал член Верховной рады, передаёт "Украина-24".

Также Чернев отметил, что Киев может использовать для удара по России "собственное оружие". В качестве примера парламентарий привёл гаубицы и ракетный комплекс "Точка-У".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещания украинского лидера Владимира Зеленского не нападать на чужую территорию. Как подчеркнула дипломат, его заявления обсуждать бесполезно.