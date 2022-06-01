Замглавы Пентагона: для начала США поставят Киеву четыре РСЗО HIMARS

США приняли решение включить в новый пакет военной помощи Киеву четыре реактивных системы залпового огня HIMARS. По словам замглавы Пентагона Колина Каля, эти ракеты уже на территории Европы.

"Первоначальный транш систем HIMARS насчитывает четыре единицы… которые уже размещены в регионе с тем, чтобы мы могли их оперативно передать", — сказал Каль в ходе брифинга в Пентагоне.

Он добавил, что при необходимости США отправят Киеву ещё РСЗО, поскольку они имеются у них в наличии.

Каль отметил, что после передачи HIMARS киевским властям они не сразу смогут быть использованы в бою: сначала украинские военные будут обучаться их применению в течение трёх недель, затем ещё две недели потребуется на обучение обслуживанию этих систем.

Ввиду указанной "отсрочки", заместитель министра выразил надежду, что эти системы будут ещё актуальны для использования в боевых действиях на Украине к тому моменту, как окажутся на поле боя.