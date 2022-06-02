В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым

Боташев был посмертно представлен к званию Героя России.

В Карачаево-Черкесии провожают в последний путь генерал-майора авиации Канамата Боташева, погибшего при исполнении воинского долга.

Выполнив боевую задачу в небе над Донбассом, летчик принял запрос о помощи от одной из наших штурмовых групп, заблокированных превосходящими силами противника. Боташев знал, что в районе действует сильная противовоздушная оборона, однако принял решение о проведении атаки на сверхмалой высоте, что впоследствии позволило российским бойцам прорваться из огневого мешка.

При выходе из атаки самолет был сбит зенитной ракетой, генерал-майор погиб.

Он был доставлен на родину вертолетом Ми-8 с буквой Z на фюзеляже, где его встретил глава республики. Останки героя переложили в катафалк и привезли на центральную площадь Карачаевска, где состоялись прощание и траурный митинг с участием родственников, друзей, сослуживцев и соотечественников.

Летчик родился в 1959 году в селе Нижняя Теберда, в 1981 году закончил Ейский высший военный авиационный институт. Командовал бомбардировочным полком в Смуровьево, затем — авиадивизией Забайкальского военного округа. Звание генерал-майора получил в 2008 году, а в 2010 закончил академию Генштаба.