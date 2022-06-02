Генерал СБУ: нет никакой второй фазы — мы продолжаем отступать

Нет никакой второй фазы СВО на Украине. Российская армия, как наступала, так и продолжает наступать.

Об этом сообщил бывший глава СУ СБУ генерал Василий Вовк.

По его словам, он не знает, кто на какие фазы режет российскую спецоперацию.

"У кого вторая фаза, у кого третья, у кого фаза за фазу зашла. Потому я считаю, что никакой второй фазы не началось — сегодня мы отступаем и из Северодонецка… Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять более лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит: "Мы не будем переходить в контрнаступление", — говорит генерал.

Вовк отметил, что при этом, Киев не спасется очередными волнами мобилизации — ему не обойтись без специалистов, умеющих обращаться с вооружением Запада.

Он заявил, что можно пять миллионов мобилизовать, но нужны люди, которые могут управлять мощной артиллерией.