Сивков оценил необходимость проведения мобилизации в России: нет необходимости

Доктор военных наук, замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков высказал своё мнение о необходимости мобилизации в РФ в ходе СВО на Украине.

Аналитик уверен, что у совместной армии ВС РФ и ЛДНР достаточно сил, чтобы выполнить поставленную задач по освобождению Украины от нацистов.

Сегодня ведется активная ликвидация живой силы и военных объектов бандеровцев. Задействована артиллерия и авиация, подытожил обозреватель.

"Россия предпочитает жечь порох и тротил, а не лить кровь своих солдат. Для выполнения поставленных задач при такой тактике в большом количестве личного состава нет необходимости", — комментирует эксперт.

Тактика, применяемая на Украине, является классической, когда приоритет отдаётся огневому поражению, цитирует Сивкова "Русское бюро новостей". По его словам, боевики уже деморализованы и почти уничтожены.