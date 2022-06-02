Доктор военных наук, замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков высказал своё мнение о необходимости мобилизации в РФ в ходе СВО на Украине.
Аналитик уверен, что у совместной армии ВС РФ и ЛДНР достаточно сил, чтобы выполнить поставленную задач по освобождению Украины от нацистов.
Сегодня ведется активная ликвидация живой силы и военных объектов бандеровцев. Задействована артиллерия и авиация, подытожил обозреватель.
"Россия предпочитает жечь порох и тротил, а не лить кровь своих солдат. Для выполнения поставленных задач при такой тактике в большом количестве личного состава нет необходимости", — комментирует эксперт.
Тактика, применяемая на Украине, является классической, когда приоритет отдаётся огневому поражению, цитирует Сивкова "Русское бюро новостей". По его словам, боевики уже деморализованы и почти уничтожены.
"Около 10 процентов той группировки, которая уже окружается под Донбассом, отсечена от северной части основных сил полторы бригады находятся в полном окружении и планомерно уничтожаются в районе Рубежного", — подытожил аналитик.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.