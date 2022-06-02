Киев и Варшава добиваются конфискации российского имущества за границей

Украина и Польша добиваются конфискации размещенного за границей российского имущества.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

По его словам, средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, сейчас заморожены в банках Европы.

"Они должны быть конфискованы так, чтобы был создан фонд восстановления Украины", — заявил Мюллер на пресс-конференции.

Помимо этого, польская сторона работает над экономическим сотрудничеством со своими компаниями, чтобы участвовать в восстановлении Украины.

"Главное в данный момент — это найти источник финансирования… И мы требуем — Украина, кстати, тоже, — чтобы этими источниками финансирования было российское имущество", — цитирует польского чиновника РИА Новости.

Варшава подчёркивает, что имущество должно быть не только олигархов РФ, но и просто России.

Запад на фоне СВО ввёл против РФ санкции, в том числе, заморозил валютные резервы. Глава Минфина РФ Антон Силуанов уточнил, что заморожено приблизительно 50 процентов или около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ.