EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Подоляка: турецкие "Байрактары" на Украине превращается в металлолом

Силовые структуры

Турецкие беспилотники "Байрактар" на Украине превращается в металлолом. Судя по тому, что в сети практически нет видео успешного их применения по российской технике, у этого "чудо-оружия" есть реальные проблемы. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Подоляка: турецкие "Байрактары" на Украине превращается в металлолом

Эксперт отметил, что современные системы ПВО ВС РФ в зоне ведения боёв сбивают этот "агрегат" на раз-два. Успешно же турецкие аппараты пока работают там, где нет войсковой ПВО в виду отсутствия войск, например, по гражданским объектам Брянской, Курской и Белгородской областей, добавил аналитик.

И тут же уточнил, что уже и там они не работают, вследствие потерь и недовольства Турции.

Поэтому главный на сегодня пропагандистский киевский телеграм-канал "Труха" выдает кадры Карабахской войны, за якобы успешные атаки российской техники, заметил журналист.

"А как вы им еще предлагаете поддерживать ура-патриотический угар? По-другому никак", — заключил он.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Новости
Зеленский заявил о фактическом членстве Украины в Евросоюзе
Востоковед Котков: Китаю придётся возвращать Тайвань военным путём
Украина планирует быстро победить Белоруссию силами теробороны
"Готовьтесь": глава крупнейшего банка предупредил об экономическом "урагане"
Подоляка: турецкие "Байрактары" на Украине превращается в металлолом
В Госдуме предложили продавать газ Западу только в обмен на технологии
МВД Украины: повестки вручают даже 14-летним подросткам
Песков: Кремль не следит за судьбой Анатолия Чубайса
Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили 10 гаубиц США М777
ВСУ могут пойти в контрнаступление на Северодонецком направлении
Популярное
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь

Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Общество
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Любовь Степушова На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности Любовь Степушова Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Трофеи на позициях ВСУ близ Святогорска говорят о тяжёлой ситуации с оружием
Мир. Новости мира
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"
Общество
Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"
Последние материалы
ВСУ могут пойти в контрнаступление на Северодонецком направлении
Стелющийся сад в Сибири: как обустроить в холодном климате
The Guardian: "Россия выигрывает экономическую войну"
Глава Офиса Зеленского пообещал "неприятные сюрпризы" для России
Помимо Харькова, новое крыло боевиков "Азова"* создано в Сумах
Зеленский: "Под контролем России пребывает около 20 процентов нашей территории"
Канадский военкор Хауэр: солдаты ВСУ сотнями гибнут в Донбассе
В Польше приступили к строительству склада оружия для США
В чатах Одессы появились предложения "гастротуров" в Евросоюз
На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников