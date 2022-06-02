Подоляка: турецкие "Байрактары" на Украине превращается в металлолом

Турецкие беспилотники "Байрактар" на Украине превращается в металлолом. Судя по тому, что в сети практически нет видео успешного их применения по российской технике, у этого "чудо-оружия" есть реальные проблемы. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Эксперт отметил, что современные системы ПВО ВС РФ в зоне ведения боёв сбивают этот "агрегат" на раз-два. Успешно же турецкие аппараты пока работают там, где нет войсковой ПВО в виду отсутствия войск, например, по гражданским объектам Брянской, Курской и Белгородской областей, добавил аналитик.

И тут же уточнил, что уже и там они не работают, вследствие потерь и недовольства Турции.

Поэтому главный на сегодня пропагандистский киевский телеграм-канал "Труха" выдает кадры Карабахской войны, за якобы успешные атаки российской техники, заметил журналист.