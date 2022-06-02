Турецкие беспилотники "Байрактар" на Украине превращается в металлолом. Судя по тому, что в сети практически нет видео успешного их применения по российской технике, у этого "чудо-оружия" есть реальные проблемы. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.
Эксперт отметил, что современные системы ПВО ВС РФ в зоне ведения боёв сбивают этот "агрегат" на раз-два. Успешно же турецкие аппараты пока работают там, где нет войсковой ПВО в виду отсутствия войск, например, по гражданским объектам Брянской, Курской и Белгородской областей, добавил аналитик.
И тут же уточнил, что уже и там они не работают, вследствие потерь и недовольства Турции.
Поэтому главный на сегодня пропагандистский киевский телеграм-канал "Труха" выдает кадры Карабахской войны, за якобы успешные атаки российской техники, заметил журналист.
"А как вы им еще предлагаете поддерживать ура-патриотический угар? По-другому никак", — заключил он.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.