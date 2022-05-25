С начала спецоперации на Украине российские и союзные ПВО уничтожили 90 "Байрактаров" только в воздухе. Ещё какое-то количество турецких беспилотников были уничтожены на земле ударами высокоточных крылатых ракет. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Журналист отметил, что Bayraktar имеет относительно большие размеры. Этот аппарат медленный и маломаневренный, а за один заход может атаковать только одну цель, поэтому со 100% вероятностью сбивается российскими ЗРК при повторном заходе.
По мнению политолога Марата Баширова, сбитый БПЛА, особенно ударный, наглядно демонстрирует эффективность российских средств ПВО.
"Турецкий ВПК гордится своими изделиями, но очередь из иностранцев сейчас выстраивается к нашим оружейникам", — заметил эксперт.
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