ВС России сбили 90 "Байрактаров" на Украине с начала СВО

С начала спецоперации на Украине российские и союзные ПВО уничтожили 90 "Байрактаров" только в воздухе. Ещё какое-то количество турецких беспилотников были уничтожены на земле ударами высокоточных крылатых ракет. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Журналист отметил, что Bayraktar имеет относительно большие размеры. Этот аппарат медленный и маломаневренный, а за один заход может атаковать только одну цель, поэтому со 100% вероятностью сбивается российскими ЗРК при повторном заходе.

По мнению политолога Марата Баширова, сбитый БПЛА, особенно ударный, наглядно демонстрирует эффективность российских средств ПВО.