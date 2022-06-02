Востоковед Котков: Китаю придётся возвращать Тайвань военным путём

Глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщения Global Times о подготовке Китая к худшему сценарию из-за позиции США по Тайваню.

"Рано или поздно Китаю придётся решать тайваньский вопрос силовым путём. Потому что все попытки вернуть Тайвань мирным путём по принципу "одна страна — две системы" оказались исчерпаны. Это показали революция зонтиков в Гонконге, гонконгский Майдан 2019 года. Тайвань всё дальше и дальше уплывает от Китая", — сказал специалист.

По его мнению, Пекин начнёт возвращать остров под свой контроль, когда власти поймут, что точно смогут выполнить задачу. Как отметил эксперт, политику КНР можно назвать "максимально осторожной" из-за близких отношений с Западом. Также востоковед добавил, что США и Япония попытаются не позволить китайским властям захватить Тайвань.

"Китай действует максимально осторожно. Десантную операцию гораздо сложнее провести, чем сухопутную. Если Пекин не заберёт остров, Китай ждёт крах всех внешнеполитических устремлений", — заключил собеседник издания.

Ранее в GT сообщили, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ожидает худший вариант развития событий в Тайваньском проливе. По информации журналистов, Вашингтон и Токио намерены защищать остров военными способами.