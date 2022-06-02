Наёмникам из Чехии тяжело воевать на Украине

Чешские наёмники, находящиеся под Харьковом при нацбате "Карпатская Сечь"* жалуются на тяжелые бытовые условия и круглосуточную стрельбу.

Об этом сообщает издание Novinky.cz.

Иностранный наёмник и ветеран армии Чехии с позывным "Петр" говорит, что у Вооружённых сил Украины на передовой не хватает не то что снарядов, но даже воды.

Растянутые по всей ширине боевых действий войска скованы и в окопах ожидают "русских атак под постоянным артиллерийским обстрелом". Тем более, что "русские могут выбирать, где атаковать".

Чешских боевиков особенно деморализовал симбиоз артиллерии и беспилотников. Например, Петр назвал “худшим" день, когда его отделение было замечено беспилотным аппаратом на боевой позиции и беспомощно ожидало артобстрела.

Чех также признаёт, что “российские солдаты не так некомпетентны, как об этом зачастую говорят”. Русские сохраняют инициативу и эффективно обстреливают противника, говорит наёмник.

"Больше всего я скучаю по ванне. Или хотя бы душ", — признаётся Петр.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.