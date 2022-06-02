Чешские наёмники, находящиеся под Харьковом при нацбате "Карпатская Сечь"* жалуются на тяжелые бытовые условия и круглосуточную стрельбу.
Об этом сообщает издание Novinky.cz.
Иностранный наёмник и ветеран армии Чехии с позывным "Петр" говорит, что у Вооружённых сил Украины на передовой не хватает не то что снарядов, но даже воды.
Растянутые по всей ширине боевых действий войска скованы и в окопах ожидают "русских атак под постоянным артиллерийским обстрелом". Тем более, что "русские могут выбирать, где атаковать".
Чешских боевиков особенно деморализовал симбиоз артиллерии и беспилотников. Например, Петр назвал “худшим" день, когда его отделение было замечено беспилотным аппаратом на боевой позиции и беспомощно ожидало артобстрела.
Чех также признаёт, что “российские солдаты не так некомпетентны, как об этом зачастую говорят”. Русские сохраняют инициативу и эффективно обстреливают противника, говорит наёмник.
"Больше всего я скучаю по ванне. Или хотя бы душ", — признаётся Петр.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.