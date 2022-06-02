Помимо Харькова, новое крыло боевиков националистического батальона "Азов"* создано в Сумах.
Руководить им будет Денис Сокур (на фото справа) выходец из другого сумского националистического формирования.
Командиром харьковского "Азова"* стал Анатолий Сидоренко — один из бывших лидеров ультраправого движения "Схидный корпус"*, боевики которого орудуют в Донбассе с 2014 года.
Напомним, основная часть нацбата "Азов"* сдалась в плен с мариупольского металлургического комбината "Азоавсталь". Всего в Мариуполе числилось около 3 тысяч боевиков нацгруппировки.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.