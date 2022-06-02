Помимо Харькова, новое крыло боевиков "Азова"* создано в Сумах

Помимо Харькова, новое крыло боевиков националистического батальона "Азов"* создано в Сумах.

Руководить им будет Денис Сокур (на фото справа) выходец из другого сумского националистического формирования.

Командиром харьковского "Азова"* стал Анатолий Сидоренко — один из бывших лидеров ультраправого движения "Схидный корпус"*, боевики которого орудуют в Донбассе с 2014 года.

Напомним, основная часть нацбата "Азов"* сдалась в плен с мариупольского металлургического комбината "Азоавсталь". Всего в Мариуполе числилось около 3 тысяч боевиков нацгруппировки.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.