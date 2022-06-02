Стрелков: Януковича надо обменять, пусть его в Киеве повесят

Украинский президент Зеленский, по крайней мере, пока не такой трусливый, как бежавший из страны в 2014 году Виктор Янукович.

Об этом сообщил бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Он отметил, что никто не спорит — против неонацистов надо воевать.

"А за что мы воюем? За то, чтобы Медведчук забрался на Киев, где его терпеть не могут... Это та же ситуация, как с Майданом в 2014 году. Думаете, Янукович был лучше, чем этот? Да ничуть", — заявил Стрелков и добавил, что экс-глава Незалежной трус больше, чем Зеленский.

Нынешний президент хотя бы пока не удрал из Киева, отметил политик.

"И не надо смеяться над Зеленским, покажите вот это чудо, которое сидит у нас в России. Его первого надо денацифицировать за то, что он сделал. Его надо тупо повесить за трусость и предательство. Я бы его вообще украинцам обменял на наших пленных, отдал, пусть они его вешают. Я бы только аплодировал", — сообщает экс-министр обороны ДНР.

Ранее он говорил, что арестованный Виктор Медведчук должен быть повешен за всё дезинформирование Кремля.