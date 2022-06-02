Офис Зеленского: проукраинские боевики готовят диверсии внутри России

Российские коллаборанты, состоящие в рядах ВСУ, ищут поддержки у либералов РФ и готовят диверсии внутри России.

Об этом сообщил внештатный советник главы ОПУ Алексей Арестович.

По его словам, так называемый легион "Свобода России" сформирован за счёт эмигрантов, перешедших в ВСУ пленных и находящихся в России боевиков.

"Легион питается из четырех источников — это пленные, но их сейчас поток прекратился, потому что их мало берут из-за изменения характера войны, второе — там есть урожденные российские граждане, которых родители успели вывезти на Запад в 5-14-летнем возрасте, которые уже, будучи гражданами стран ЕС и США, вступили в легион... и попросились именно туда", — заявил Арестович.

По его словам, часть людей, которые выехали в россию сразу после СВО, очень тщательно отслеживаются и большая часть легиона в подполье. Якобы они делают различные надписи: на купюрах, на стенах, у административных зданий, заводов и научных институтов.