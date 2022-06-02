Российские коллаборанты, состоящие в рядах ВСУ, ищут поддержки у либералов РФ и готовят диверсии внутри России.
Об этом сообщил внештатный советник главы ОПУ Алексей Арестович.
По его словам, так называемый легион "Свобода России" сформирован за счёт эмигрантов, перешедших в ВСУ пленных и находящихся в России боевиков.
"Легион питается из четырех источников — это пленные, но их сейчас поток прекратился, потому что их мало берут из-за изменения характера войны, второе — там есть урожденные российские граждане, которых родители успели вывезти на Запад в 5-14-летнем возрасте, которые уже, будучи гражданами стран ЕС и США, вступили в легион... и попросились именно туда", — заявил Арестович.
По его словам, часть людей, которые выехали в россию сразу после СВО, очень тщательно отслеживаются и большая часть легиона в подполье. Якобы они делают различные надписи: на купюрах, на стенах, у административных зданий, заводов и научных институтов.
"Говорят, пожары там сплошные и прочее. Легионеры говорят, что они ставку сделали на развитие внутреннего движения легиона в РФ и они ищут связи с российской оппозицией", — сообщил советник Офиса Зеленского.
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