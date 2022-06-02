Медведев: "Принимать решения Киеву надо не под кокаином, а на трезвую голову"

Украинские власти должны понять, что отказ договариваться грозит им потерей государственного суверенитета.

Об этом Киев должен поразмыслить на трезвую голову, а не под влиянием психоактивных веществ, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Это грозит Украине, — отказ договариваться, — по сути одним — утратой национального суверенитета. И это абсолютно очевидно. Это должны понимать власти в Киеве. И принимать эти решения, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами. Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову", — сказал зампред Совбеза в интервью Al Jazeera.

Политик подчеркнул, что нынешняя позиция киевских властей также связана "и с жертвами, и с разрушениями". И в итоге страна может "потерять и ещё несколько территорий", цитирует Медведева РИА Новости.