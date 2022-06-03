Полковник США: Киеву дадут одну РСЗО HIMARS и всего шесть ракет

Американский военный эксперт рассказал, что Пентагон передал Украине единственную установку РСЗО HIMARS, которая сможет сделать только один залп.

В интервью американскому телеканалу полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заверил ведущего, что РСЗО HIMARS, которую Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, отправится на Украину в одном экземпляре. Кроме того, в комплекте будет всего шесть ракет.

"Эта дешёвая фикция со стороны администрации Белого дома. Как кинуть спасательный круг утопающему, которого через минуту накроет волна цунами", — отметил Макгрегор.

Переданная ракетная система никак не повлияет на развитие военных действий на Украине, уверен эксперт. По его мнению, исход спецоперации ВС РФ уже очевиден, Россия добьётся поставленных целей. Но США делают всё, чтобы затянуть украинский конфликт.