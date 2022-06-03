Кедми указал на решающий фактор в СВО: "Устойчивость российской власти"

Военный обозреватель Яков Кедми назвал решающий фактор в СВО России на Украине.

По его словам, в противостоянии с Западом россияне выдержат, а западным странам придётся признать свою беспомощность.

"В любой военной операции больше всего определяет ситуацию устойчивость власти. Она сегодня в России наивысшая за всю историю", — сообщил аналитик.

Эксперт убеждён, что эту власть эту не сломает никакое экономическое и внешнее давление. А вот устойчивость власти стран Запада сегодня невероятно низкая и опускается всё ниже до критического уровня.

Кедми заявил, что это касается основных государств: Соединённых Штатов, Франции, Германии и Британии. А Польша с Прибалтикой никого не интересуют, подчеркнул он.

Относительно Китая, обозреватель из Израиля отметил, что РФ не нуждается в военной поддержке.