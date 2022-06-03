EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Кедми указал на решающий фактор в СВО: "Устойчивость российской власти"

Силовые структуры

Военный обозреватель Яков Кедми назвал решающий фактор в СВО России на Украине.

Кедми указал на решающий фактор в СВО: "Устойчивость российской власти"

По его словам, в противостоянии с Западом россияне выдержат, а западным странам придётся признать свою беспомощность.

"В любой военной операции больше всего определяет ситуацию устойчивость власти. Она сегодня в России наивысшая за всю историю", — сообщил аналитик.

Эксперт убеждён, что эту власть эту не сломает никакое экономическое и внешнее давление. А вот устойчивость власти стран Запада сегодня невероятно низкая и опускается всё ниже до критического уровня.

Кедми заявил, что это касается основных государств: Соединённых Штатов, Франции, Германии и Британии. А Польша с Прибалтикой никого не интересуют, подчеркнул он.

Относительно Китая, обозреватель из Израиля отметил, что РФ не нуждается в военной поддержке.

"В этом отношении Россия самостоятельна", — подытожил Кедми.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы яков кедми
Новости
Авидзба: иностранные инструкторы редко присутствуют на передовой
Арестович пригрозил обстрелом Крыма из американских РСЗО
Аналитик Михайлов: потери ВСУ составляют до 50 тысяч человек убитыми
Пользователи Reddit высмеяли попытку "Азова"* откреститься от нацизма
CNN: бюджет РФ пополняется на фоне сокращения поставок газа в Европу
Военкор Котенок предложил Киеву передать американскую РСЗО HIMARS России
The Hill: американцы перестают поддерживать участие США в событиях на Украине
Военкор Сладков: украинские полицейские из Мариуполя перешли на сторону ДНР
Командир "Пятнашки" Авидзба: завод в Авдеевке может стать второй "Азовсталью"
Дипломат Винокуров: Киев не понимает "жестов доброй воли"
Популярное
Силовые структуры
В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым

В Карачаево-Черкесии провожают в последний путь генерал-майора авиации Канамата Боташева, погибшего при исполнении воинского долга.

В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым
Арестович назвал сдачу ВСУ Северодонецка военной хитростью и ловушкой для ВС РФ
Силовые структуры
Арестович назвал сдачу ВСУ Северодонецка военной хитростью и ловушкой для ВС РФ
Силовые структуры
ВСУ могут пойти в контрнаступление на Северодонецком направлении
Силовые структуры
Ходаковский рассказал о предательстве в ходе СВО: "Мы знали, что это западня"
Любовь Степушова На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности Любовь Степушова Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
ВС РФ перебрасывают ЗРПК "Панцирь-С1" в САР после угроз Эрдогана начать операцию
Силовые структуры
Арестович: ВСУ пойдут в наступление после уничтожения противника в обороне
Breitbart: Байден открывает границы США для 44 тыс. беженцев с Украины
Мир. Новости мира
Breitbart: Байден открывает границы США для 44 тыс. беженцев с Украины
Последние материалы
CNN: бюджет РФ пополняется на фоне сокращения поставок газа в Европу
Военкор Котенок предложил Киеву передать американскую РСЗО HIMARS России
Военкор Сладков: украинские полицейские из Мариуполя перешли на сторону ДНР
The Hill: американцы перестают поддерживать участие США в событиях на Украине
Командир "Пятнашки" Авидзба: завод в Авдеевке может стать второй "Азовсталью"
Дипломат Винокуров: Киев не понимает "жестов доброй воли"
Полковник США: Киеву дадут одну РСЗО HIMARS и всего шесть ракет
В Сети американцы раскритиковали отправку ракет Киеву и администрацию Байдена
Астролог о самых преданных знаках зодиака: "Козероги играют по правилам, а Раки ставят семью превыше себя"
США передали Украине вертолёты, от которых отказался Афганистан
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников