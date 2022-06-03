Военный обозреватель Яков Кедми назвал решающий фактор в СВО России на Украине.
По его словам, в противостоянии с Западом россияне выдержат, а западным странам придётся признать свою беспомощность.
"В любой военной операции больше всего определяет ситуацию устойчивость власти. Она сегодня в России наивысшая за всю историю", — сообщил аналитик.
Эксперт убеждён, что эту власть эту не сломает никакое экономическое и внешнее давление. А вот устойчивость власти стран Запада сегодня невероятно низкая и опускается всё ниже до критического уровня.
Кедми заявил, что это касается основных государств: Соединённых Штатов, Франции, Германии и Британии. А Польша с Прибалтикой никого не интересуют, подчеркнул он.
Относительно Китая, обозреватель из Израиля отметил, что РФ не нуждается в военной поддержке.
"В этом отношении Россия самостоятельна", — подытожил Кедми.
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