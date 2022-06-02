Кедми: "самая большая армия" Шольца кончит хуже чем в 1945 году

Новая "самая большая армия" немецкого канцлера Олафа Шольца кончит хуже, чем в 1945 году.

Об этом сообщил военный эксперт и экс-глава спецслужбы Израиля Яков Кедми.

Берлин намерен создать самую крупную армию Европы среди стран НАТО. Министр обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман отметила, что при её создании они будут использовать образ врага в лице РФ.

Такими планами ФРГ обрекает себя на еще более жёсткое поражение, чем во Второй мировой, уверен Кедми.

"Они забыли, чем закончила в прошлый раз большая немецкая армия в Европе? В этот раз она закончит еще хуже… Конец будет ужасный по сравнению с тем, каким он был в 1945 году... и для этой армии, и для Германии. На этот раз Сталина нет. И его выражение, что немецкий народ остаётся, уже никто не будет реализовывать", — предупреждает эксперт.

Хоть в Европе сегодня никто кроме немцев не может сформировать боеспособные ВС, но финал плана канцлера предсказуем, подчеркнул обозреватель.

И если ФРГ начнет создавать эту армию, всё закончится, как прошлый раз, отметил Кедми и подытожил, что сегодня Германия не та — у них нет фюрера, нет идеологии, нет хребта, который был когда-то.