EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Кедми: "самая большая армия" Шольца кончит хуже чем в 1945 году

Силовые структуры

Новая "самая большая армия" немецкого канцлера Олафа Шольца кончит хуже, чем в 1945 году.

Кедми: "самая большая армия" Шольца кончит хуже чем в 1945 году

Об этом сообщил военный эксперт и экс-глава спецслужбы Израиля Яков Кедми.

Берлин намерен создать самую крупную армию Европы среди стран НАТО. Министр обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман отметила, что при её создании они будут использовать образ врага в лице РФ.

Такими планами ФРГ обрекает себя на еще более жёсткое поражение, чем во Второй мировой, уверен Кедми.

"Они забыли, чем закончила в прошлый раз большая немецкая армия в Европе? В этот раз она закончит еще хуже… Конец будет ужасный по сравнению с тем, каким он был в 1945 году... и для этой армии, и для Германии. На этот раз Сталина нет. И его выражение, что немецкий народ остаётся, уже никто не будет реализовывать", — предупреждает эксперт.

Хоть в Европе сегодня никто кроме немцев не может сформировать боеспособные ВС, но финал плана канцлера предсказуем, подчеркнул обозреватель.

И если ФРГ начнет создавать эту армию, всё закончится, как прошлый раз, отметил Кедми и подытожил, что сегодня Германия не та — у них нет фюрера, нет идеологии, нет хребта, который был когда-то.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы германия яков кедми олаф шольц
Новости
Песков: власти Украины "морозят" переговоры с РФ, хотя знают условия Москвы
Леонков: ракеты "Циркон" заставят флот США испытывать панику в 1000 км от РФ
Политолог Журавлёв: война между Россией и НАТО маловероятна
В порту Очакова уничтожены два катера ВМС Украины, готовые к десанту на Змеиный
Хакеры из России на сутки лишили киевский режим управления и закрытой связи
Крючков объявил о прорыве продовольственной блокады Крыма со стороны Украины
Кедми: "самая большая армия" Шольца кончит хуже чем в 1945 году
Яков Кедми: Ноу-хау военной науки — украинцы "отступая атакуют"
GT: Китай готовится к худшему варианту развития событий в Тайваньском проливе
Группировка "О" ВС РФ поблагодарила США за переданные через ВСУ гранатомёты
Популярное
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь

Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Силовые структуры
Трофеи на позициях ВСУ близ Святогорска говорят о тяжёлой ситуации с оружием
Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Общество
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Мир. Новости мира
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Российские хакеры выложили неприятную информацию о 700 сотрудниках СБУ
Силовые структуры
Российские хакеры выложили неприятную информацию о 700 сотрудниках СБУ
Последние материалы
В порту Очакова уничтожены два катера ВМС Украины, готовые к десанту на Змеиный
Хакеры из России на сутки лишили киевский режим управления и закрытой связи
Крючков объявил о прорыве продовольственной блокады Крыма со стороны Украины
Кедми: "самая большая армия" Шольца кончит хуже чем в 1945 году
Яков Кедми: Ноу-хау военной науки — украинцы "отступая атакуют"
GT: Китай готовится к худшему варианту развития событий в Тайваньском проливе
Группировка "О" ВС РФ поблагодарила США за переданные через ВСУ гранатомёты
Картаполов: США готовят Евросоюзу судьбу Украины
Rzeczpоspolita: поддержка украинских беженцев в Польше подходит к концу
МВД Украины: русские готовятся захватить Киев, в области полно диверсантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников