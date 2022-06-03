Боевик ВСУ призвал "киевскую верхушку" не пиариться за счёт конфликта на Украине

Телеграм-канал Ukr_G_M опубликовал очередное видеообращение одного из украинских боевиков. Солдат в довольно жёсткой форме передал привет руководству киевского режима и призвал не вмешиваться в ход боевых действий на Украине.

Он заявил, что украинские власти сначала "передают на блокпосты пулемёты, потом их забирают, передают конфеты в Белоруссию и потом забирают деньги". Боевик ВСУ убеждён, что власти Незалежной пытаются получить максимальную на вооружённом конфликте.