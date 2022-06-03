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Автор Мария Карева

Зеленский: у бойцов ВСУ есть успехи в Северодонецке, но говорить об этом рано

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором выразил благодарность Вашингтону за намерение направить в Киев реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и отметил, что ожидает поставок противокорабельных ракет от Швеции. Лидер Незалежной убеждён, что с каждым новым пакетом помощи "Украина становится сильнее".

Зеленский: у бойцов ВСУ есть успехи в Северодонецке, но говорить об этом рано

Зеленский также высказал своё мнение по поводу ситуации в Донбассе, однако не упомянул о потерях территорий. Более того, по его словам, в Северодонецке обстановка складывается якобы в пользу украинской армии.

"В Северодонецке есть успехи наших войск, но говорить об этом пока рано", — завуалированно отметил он.

Под контроль союзных сил России и республиканской Народной милиции перешла большая часть города, а украинские силовики отступают из жилой застройки в промышленную зону, в том числе на Северодонецкую ТЭЦ.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы донбасс владимир зеленский
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