Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором выразил благодарность Вашингтону за намерение направить в Киев реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и отметил, что ожидает поставок противокорабельных ракет от Швеции. Лидер Незалежной убеждён, что с каждым новым пакетом помощи "Украина становится сильнее".
Зеленский также высказал своё мнение по поводу ситуации в Донбассе, однако не упомянул о потерях территорий. Более того, по его словам, в Северодонецке обстановка складывается якобы в пользу украинской армии.
"В Северодонецке есть успехи наших войск, но говорить об этом пока рано", — завуалированно отметил он.
Под контроль союзных сил России и республиканской Народной милиции перешла большая часть города, а украинские силовики отступают из жилой застройки в промышленную зону, в том числе на Северодонецкую ТЭЦ.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.