Офицер ДНР с позывным "Ситх" оценил способность ВСУ пойти в контрнаступление

Киевское руководство продолжает создавать иллюзию "перемоги", заявляя, что ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению. Советник офиса президента Алексей Арестович утверждает, что это произойдёт в начале июля, если западные страны продолжат поставлять на Украину вооружение. Однако, по мнению военнослужащего Народной милиции ДНР с позывным "Ситх", вероятность контрнаступления со стороны украинской армии равна нулю.

Офицер отметил, что артиллерия и авиация союзных войск ликвидируют основные боеспособные подразделения противника. На их место приходят украинцы из территориальной обороны и простые мужчины, которые были мобилизованы.

"Так вот из этих людей невозможно сформировать резерв, который можно использовать на передовой для прорывов и тем более, как заявляет Киев, для контрнаступления", — заявил офицер в беседе с "МК".

"Ситх" убеждён, что украинская армия не обладает ни резервами, ни возможностями, чтобы подготовить какое-либо контрнаступление.