Ситуация в Лисичанско-Северодонецкой агломерации, где размещена украинская группировка, довольно тяжёлая, поскольку трасса Бахмут-Лисичанск заблокирована, и ВСУ лишены снабжения. Однако руководство киевского режима надеется изменить ситуацию в свою пользу.
Командование ВСУ готовит контрнаступление на Северодонецком направлении, чтобы разблокировать стратегически важную дорогу и перебросить резервы в Лисичанск, куда отступают подразделения украинской армии из Северодонецка.
Ряд киевских ресурсов сообщает, что основные силы для реализации контрнаступления формируются в Бахмуте. Киев планирует удерживать Лисичанск до тех пор, пока на Украину не поступят обещанные американские РСЗО.
"Российские войска теперь контролируют до 70% Северодонецка и продолжают добиваться успехов. Украинские войска отступают из центра города", — сообщили в сводке Института изучения военных конфликтов (ISW).
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.