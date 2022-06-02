ВСУ могут пойти в контрнаступление на Северодонецком направлении

Ситуация в Лисичанско-Северодонецкой агломерации, где размещена украинская группировка, довольно тяжёлая, поскольку трасса Бахмут-Лисичанск заблокирована, и ВСУ лишены снабжения. Однако руководство киевского режима надеется изменить ситуацию в свою пользу.

Командование ВСУ готовит контрнаступление на Северодонецком направлении, чтобы разблокировать стратегически важную дорогу и перебросить резервы в Лисичанск, куда отступают подразделения украинской армии из Северодонецка.

Ряд киевских ресурсов сообщает, что основные силы для реализации контрнаступления формируются в Бахмуте. Киев планирует удерживать Лисичанск до тех пор, пока на Украину не поступят обещанные американские РСЗО.