Мирошник: на заводе "Азот" в Северодонецке идёт зачистка от украинских боевиков

На заводе химической промышленности "Азот" в Северодонецке проходит зачистка от украинских боевиков. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, союзные войска полностью контролируют городскую застройку Северодонецка.

"Идёт зачистка городских окраин и территории химического объединения "Азот", — сказал Мирошник.

Он добавил, что националисты могут прятаться в бункерах и бомбоубежищах завода. Посол не исключил "робких попыток" сопротивления со стороны украинских боевиков.

При этом Мирошник подчеркнул: интенсивная зачистка промзоны невозможна, так как в качестве заложников у украинских военных, скорее всего, находятся мирные жители. Кроме того, он пояснил, что на территории предприятия хранятся ёмкости с химическими веществами, такими как аммиак, селитра, метанол и уксусная кислота.

Как отметил посол, зачистку "Азота" проведут методично, второй "Азовстали" здесь не будет.