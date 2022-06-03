На заводе химической промышленности "Азот" в Северодонецке проходит зачистка от украинских боевиков. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, союзные войска полностью контролируют городскую застройку Северодонецка.
"Идёт зачистка городских окраин и территории химического объединения "Азот", — сказал Мирошник.
Он добавил, что националисты могут прятаться в бункерах и бомбоубежищах завода. Посол не исключил "робких попыток" сопротивления со стороны украинских боевиков.
При этом Мирошник подчеркнул: интенсивная зачистка промзоны невозможна, так как в качестве заложников у украинских военных, скорее всего, находятся мирные жители. Кроме того, он пояснил, что на территории предприятия хранятся ёмкости с химическими веществами, такими как аммиак, селитра, метанол и уксусная кислота.
Как отметил посол, зачистку "Азота" проведут методично, второй "Азовстали" здесь не будет.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.