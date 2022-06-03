Некоторые западные аналитики полагают, что Россия бросила все свои силы на Украину для проведения военной спецоперации. Однако реальная картина происходящего доказывает, что именно киевский режим любыми способами пытается сохранить власть, объявляя мобилизацию.
Командир добровольческого батальона Донецкой народной республики (ДНР) "Пятнашка" Ахра Авидзба отметил, что изначально украинская армия состояла из 300 тысяч человек. Однако киевский режим регулярно отправляет на фронт новые волны мобилизованного населения.
"И вот Россия со своими 50 тысячами (один против шести) идёт в наступление. Она идёт, не стоит, не упёрлась", — заявил комбриг в рамках стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу".
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.