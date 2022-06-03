Авидзба: соотношение численности войск ВС РФ и ВСУ на фронте один к шести

Некоторые западные аналитики полагают, что Россия бросила все свои силы на Украину для проведения военной спецоперации. Однако реальная картина происходящего доказывает, что именно киевский режим любыми способами пытается сохранить власть, объявляя мобилизацию.

Командир добровольческого батальона Донецкой народной республики (ДНР) "Пятнашка" Ахра Авидзба отметил, что изначально украинская армия состояла из 300 тысяч человек. Однако киевский режим регулярно отправляет на фронт новые волны мобилизованного населения.