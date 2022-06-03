На славянском направлении специальной военной операции на Украине идут активные боевые действия. Вооружённые силы России наступают на позиции противника. По информации "Русской Весны", российским войскам удалось продвинуться на 8 км от Лимана, бои идут в 11 км от Славянска.
По данным издания, ВСУ отходят на западный берег Северского Донца. Эта река представляет собой последнюю линию обороны Вооружённых сил Украины до возможного начала городских уличных боёв.
Ранее сообщалось, что на Славянском направлении активно работает авиация ВС РФ, контролируемая авианаводчиками под огнём украинской артиллерии.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.