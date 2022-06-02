Специальная военная операция на Украине продолжается. На всех направлениях фронта российские войска и союзные силы народных республик высокоточными ударами уничтожают военные объекты и позиции украинской армии.
Издание "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий работу авианаводчиков группировки "Отважных" на Славянском направлении. На кадрах можно увидеть, как под огнём артиллерии ВС Украины российские авианаводчики корректируют атаку штурмовиков Су-25 ВКС РФ.
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В Карачаево-Черкесии провожают в последний путь генерал-майора авиации Канамата Боташева, погибшего при исполнении воинского долга.