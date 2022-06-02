Авианаводчики "О" ВС РФ под огнём артиллерии ВСУ корректируют атаку Су-25



Специальная военная операция на Украине продолжается. На всех направлениях фронта российские войска и союзные силы народных республик высокоточными ударами уничтожают военные объекты и позиции украинской армии.

Издание "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий работу авианаводчиков группировки "Отважных" на Славянском направлении. На кадрах можно увидеть, как под огнём артиллерии ВС Украины российские авианаводчики корректируют атаку штурмовиков Су-25 ВКС РФ.