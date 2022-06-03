Одной из задач Народной милиции ДНР в данный момент является взятие под свой контроль трассы Орловка-Авдеевка, по которой происходит ежедневное снабжение вооружением и боеприпасами авдеевской группировки сил ВСУ. Об этой задаче рассказал морпех, ефрейтор 9-го гвардейского штурмового полка Степан Селеверстов.
Как объяснил военный ДНР, осуществить эту здачу не так-то просто, потому что на стороне украинских военных — отличное знание местности, благодаря чему они постоянно накрывают огнём силы Донецкой Народной Республики, которые медленно двигаются вперёд, занимая по пути небольшие деревни.
"Им не надо производить разведку и аэроразведку. Они бьют по нам, имея точные координаты мест, где мы находимся. Мы продвигаемся на километр-два, закрепляемся на новых позициях и по нам сразу начинает бить украинская артиллерия", — рассказал ефрейтор "Украине.ру".
Ранее военный эксперт Борис Рожин также отметил, что взять Авдеевку в окружение станет более или менее реально, когда дорога из города на Орловку будет взята под контроль военными РФ и ДНР.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.