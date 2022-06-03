На данный момент союзные войска России и республиканской Народной милиции истощают украинскую группировку, которая засела в регионе. Для полного окружения Авдеевки необходимо помимо уже заблокированной трассы Авдеевка – Константиновка взять под огневой контроль дорогу на Орловку, лишив ВСУ всех каналов снабжения. Тогда, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, будет создан Авдеевский котёл.
Не исключено, что российские войска могут применить уже проверенную тактику использования коридора для выхода боевиков, поскольку украинские силовики осознают, что лучше добровольно сложить оружие и сохранить свои жизни.
Леонков полагает, что сценарий мариупольского завода "Азовсталь" не повторится в Авдеевке, поскольку про это украинское формирование уже давное все забыли.
"Там вероятны более жёсткие сценарии по сравнению с Мариуполем: загнанных в подземелья радикалов могут просто загерметизировать", — прогнозирует эксперт в интервью изданию Life.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.