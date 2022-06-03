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Автор Мария Карева

Леонков: Авдеевский котёл будет создан после блокировки каналов снабжения ВСУ

Силовые структуры

На данный момент союзные войска России и республиканской Народной милиции истощают украинскую группировку, которая засела в регионе. Для полного окружения Авдеевки необходимо помимо уже заблокированной трассы Авдеевка – Константиновка взять под огневой контроль дорогу на Орловку, лишив ВСУ всех каналов снабжения. Тогда, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, будет создан Авдеевский котёл.

Леонков: Авдеевский котёл будет создан после блокировки каналов снабжения ВСУ

Не исключено, что российские войска могут применить уже проверенную тактику использования коридора для выхода боевиков, поскольку украинские силовики осознают, что лучше добровольно сложить оружие и сохранить свои жизни. 

Леонков полагает, что сценарий мариупольского завода "Азовсталь" не повторится в Авдеевке, поскольку про это украинское формирование уже давное все забыли. 

"Там вероятны более жёсткие сценарии по сравнению с Мариуполем: загнанных в подземелья радикалов могут просто загерметизировать", — прогнозирует эксперт в интервью изданию Life.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы алексей леонков
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