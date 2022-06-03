Леонков: Авдеевский котёл будет создан после блокировки каналов снабжения ВСУ

На данный момент союзные войска России и республиканской Народной милиции истощают украинскую группировку, которая засела в регионе. Для полного окружения Авдеевки необходимо помимо уже заблокированной трассы Авдеевка – Константиновка взять под огневой контроль дорогу на Орловку, лишив ВСУ всех каналов снабжения. Тогда, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, будет создан Авдеевский котёл.

Не исключено, что российские войска могут применить уже проверенную тактику использования коридора для выхода боевиков, поскольку украинские силовики осознают, что лучше добровольно сложить оружие и сохранить свои жизни.

Леонков полагает, что сценарий мариупольского завода "Азовсталь" не повторится в Авдеевке, поскольку про это украинское формирование уже давное все забыли.