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Автор Мария Карева

Линин: тактика Кадырова поможет ускорить спецоперацию на Украине

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Москву с деловым визитом и обсудил вопросы военной спецоперации с министром обороны России Сергеем Шойгу. Кадыров отметил, что глава Минобороны определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики.

Линин: тактика Кадырова поможет ускорить спецоперацию на Украине

"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", — написал лидер Чеченской Республики в своём Телеграм-канале.

Военный эксперт Евгений Линин прокомментировал заявление Кадырова и предположил, о каких тактических задачах может идти речь. По его мнению, относительное замедление хода военной спецоперации произошло из-за городских агломераций. Украинские боевики засели в жилых застройках и мешают продвижению союзных войск. Соответственно, силы России и Народной милиции предпринимают методы "малых котлов".

Линин считает, что для уничтожения целей в виде скрытых огневых точек следует использовать больше манёвренных групп. Вторым фактором, который может ускорить СВО на Украине, является избежание городской черты. По мнению эксперта, российским войскам стоит брать группировку противника в большое кольцо.

"Я думаю, это приведёт к тому, что восточную часть Украины мы освободим в течение одного-двух месяцев", — отметил эксперт в беседе с "МК".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы рамзан кадыров
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