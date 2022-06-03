Линин: тактика Кадырова поможет ускорить спецоперацию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Москву с деловым визитом и обсудил вопросы военной спецоперации с министром обороны России Сергеем Шойгу. Кадыров отметил, что глава Минобороны определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики.

"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", — написал лидер Чеченской Республики в своём Телеграм-канале.

Военный эксперт Евгений Линин прокомментировал заявление Кадырова и предположил, о каких тактических задачах может идти речь. По его мнению, относительное замедление хода военной спецоперации произошло из-за городских агломераций. Украинские боевики засели в жилых застройках и мешают продвижению союзных войск. Соответственно, силы России и Народной милиции предпринимают методы "малых котлов".

Линин считает, что для уничтожения целей в виде скрытых огневых точек следует использовать больше манёвренных групп. Вторым фактором, который может ускорить СВО на Украине, является избежание городской черты. По мнению эксперта, российским войскам стоит брать группировку противника в большое кольцо.