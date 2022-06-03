Артиллерия ВС РФ сорвала попытку ВСУ провести контратаку в Северодонецке

Подразделения украинской армии и националистические батальоны оказались заблокированы на территории завода "Азот" в Северодонецке. Боевики ВСУ попытались пойти в контратаку, чтобы оттеснить союзные войска России и республиканской Народной милиции от промзоны. Украинские войска получили довольно мощную поддержку со стороны Лисичанска.

Однако российская артиллерия пресекла попытки контратаки противника, открыв огонь из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и миномётов. Таким образом, у ВСУ не осталось шансов, кроме как отступить.