Подразделения украинской армии и националистические батальоны оказались заблокированы на территории завода "Азот" в Северодонецке. Боевики ВСУ попытались пойти в контратаку, чтобы оттеснить союзные войска России и республиканской Народной милиции от промзоны. Украинские войска получили довольно мощную поддержку со стороны Лисичанска.
Однако российская артиллерия пресекла попытки контратаки противника, открыв огонь из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и миномётов. Таким образом, у ВСУ не осталось шансов, кроме как отступить.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.