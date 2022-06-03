Российская авиация за последние сутки поразила 37 районов сосредоточения ВСУ в ходе СВО.
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, после ударов ВКС РФ уничтожено более 360 боевиков, 49 единиц вооружения и техники.
Помимо этого, удалось уничтожить 13 танков и БМП противника, восемь артиллерийских орудий, 2 минометных батареи, 2 установки РСЗО "Град", 26 спецмашин, а также 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения у посёлков Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут, сказал генерал-майор.
ПВО России сбили в воздухе 3 беспилотника и уничтожили 3 снаряда, выпущенных из РСЗО "Ураган" в Донбассе и под Харьковом.
За всю СВО Киев потерял 186 самолётов, 129 вертолётов, 1 087 БПЛА, 328 зенитно-ракетных комплекса, 3 386 танков и бронемашин, 1 760 орудий полевой артиллерии и миномётов, 462 установки РСЗО и 3 376 единиц спецавтотехники.
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