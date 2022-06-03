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Автор Дмитрий Плотников

Российская авиация уничтожила более 360 украинских боевиков за сутки

Силовые структуры

Российская авиация за последние сутки поразила 37 районов сосредоточения ВСУ в ходе СВО.

Российская авиация уничтожила более 360 украинских боевиков за сутки

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, после ударов ВКС РФ уничтожено более 360 боевиков, 49 единиц вооружения и техники.

Помимо этого, удалось уничтожить 13 танков и БМП противника, восемь артиллерийских орудий, 2 минометных батареи, 2 установки РСЗО "Град", 26 спецмашин, а также 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения у посёлков Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут, сказал генерал-майор.

ПВО России сбили в воздухе 3 беспилотника и уничтожили 3 снаряда, выпущенных из РСЗО "Ураган" в Донбассе и под Харьковом.

За всю СВО Киев потерял 186 самолётов, 129 вертолётов, 1 087 БПЛА, 328 зенитно-ракетных комплекса, 3 386 танков и бронемашин, 1 760 орудий полевой артиллерии и миномётов, 462 установки РСЗО и 3 376 единиц спецавтотехники.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы вкс рф игорь конашенков
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