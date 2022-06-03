Делегация технических специалистов Минобороны США прилетела на Украину для изучения российской военной техники.
Об этом сообщило издание The New York Times.
Пентагон интересовала техника, оказавшаяся в распоряжении ВСУ. Например, остатки использованных ракет.
"Американские техники провели разбор российских боеприпасов и оборудования, изучили системы наведения ракет, лазерные дальномеры", — пишет издание.
По информации газеты, аналитики якобы обнаружили, что в российской технике есть компоненты, производимые компаниями США и ЕС.
"Передовые системы вооружения и связи РФ построены на основе западных чипов", — заявил исследователь фирмы Conflict Armament Research, занимающейся идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов, Дэмиен Сплитерс.
Он добавил, что российские компании десятилетиями имели доступ к "непрекращающимся поставкам" западных технологий.
Однако NYT предполагает, что приезд комиссии связан с изучением частей гиперзвукового "Кинжала".
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