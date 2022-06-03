NYT: Пентагон изучал на Украине захваченную технику Армии России

Делегация технических специалистов Минобороны США прилетела на Украину для изучения российской военной техники.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Пентагон интересовала техника, оказавшаяся в распоряжении ВСУ. Например, остатки использованных ракет.

"Американские техники провели разбор российских боеприпасов и оборудования, изучили системы наведения ракет, лазерные дальномеры", — пишет издание.

По информации газеты, аналитики якобы обнаружили, что в российской технике есть компоненты, производимые компаниями США и ЕС.

"Передовые системы вооружения и связи РФ построены на основе западных чипов", — заявил исследователь фирмы Conflict Armament Research, занимающейся идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов, Дэмиен Сплитерс.

Он добавил, что российские компании десятилетиями имели доступ к "непрекращающимся поставкам" западных технологий.

Однако NYT предполагает, что приезд комиссии связан с изучением частей гиперзвукового "Кинжала".