Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в мессенджере рассказала, что в ночь на 4 июня между Россией и Украиной был произведён обмен телами погибших.
По её словам, обмен по схеме "160 на 160" состоялся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.
Официальных данных об обмене телами военнослужащих пока нет.
Ранее в Запорожье была уничтожена украинская ДРГ. Как сообщает военно-гражданская администрация Запорожской области, диверсионно-разведывательная группа была обнаружена и ликвидирована под Мелитополем.
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