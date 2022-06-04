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Автор Дмитрий Плотников

Куксенкова: произошёл ночной обмен тел погибших — "160 на 160"

Силовые структуры

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в мессенджере рассказала, что в ночь на 4 июня между Россией и Украиной был произведён обмен телами погибших.

По её словам, обмен по схеме "160 на 160" состоялся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Официальных данных об обмене телами военнослужащих пока нет.

Ранее в Запорожье была уничтожена украинская ДРГ. Как сообщает военно-гражданская администрация Запорожской области, диверсионно-разведывательная группа была обнаружена и ликвидирована под Мелитополем.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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