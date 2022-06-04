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Автор Светлана Нерадовская

Перенджиев: поставки Киеву РСЗО HIMARS - прямая агрессия США против РФ

Силовые структуры

То вооружение, которое США поставит Украине в качестве очередного пакета военной помощи, угрожает непосредственно России, причём не только приграничным с Украиной территориям, но и центральному региону РФ, включая Москву. А значит, эти поставки оружия Киеву можно воспринимать как прямую агрессию Вашингтона по отношению к России. Таким мнением поделился политолог Александр Перенджиев в беседе с РИА Новости.

Перенджиев: поставки Киеву РСЗО HIMARS - прямая агрессия США против РФ

"Поставляемые со стороны США официальному Киеву подобные вооружения и военная техника несут прямую угрозу не только приграничным с Украиной российским регионам, но и непосредственно самой Москве и в целом Центральному макрорегиону Российской Федерации. То есть такая поставка вооружений является попыткой осуществления прямой агрессии против нашей страны со стороны уже не Украины, а США!", — сказал Перенджиев, добавив, что эту политику официального Белого дома приходится воспринимать именно так.

Эксперт призвал на слушать заявления лидера США Джо Байдена, который объясняет, что Вашингтон всего лишь пытается помочь "более слабой" Украине. Перенджиев уверен, что Киев в данном случае — всего лишь подходящее прикрытие для США, которые стараются слегка "завуалировать" явную и откровенную агрессию против РФ.

"Поэтому мы, Россия, вступаем в прямое военное противоборство с Соединенными Штатами", — сделал вывод Перенджиев.

Эксперт признал, что прямого разговора об этом пока нет, но российская сторона дала это понять в виде намёка, который сделал, в частности, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он сказал, что "центры принятия решений для ударов по России" располагаются вовсе не на Украине, а далеко за её пределами.

Ранее США пообещали поставить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS, если украинское правительство даст слово не применять это оружие против России. И хоть президент Украины Владимир Зеленский такое обещание во всеуслышание дал, некоторые украинские чиновники не исключают использование американских ракет для ударов по территории РФ. У российской стороны также нет причин доверять обещаниям Зеленского, который ещё не сдержал ни одного своего слова относительно дипломатического разрешения украинского конфликта.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша александр перенджиев
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