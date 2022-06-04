Киевский режим возводил укрепрайоны на территории Донбассе на протяжении восьми лет, надеясь, что российские войска не смогут преодолеть барьеры ВСУ. Киев был уверен, что траншеи, опорные пункты и подземные коммуникации противника существенно осложнят продвижение союзных сил. Однако в таком случае российская армия применяет тяжёлую огнемётную систему (ТОС), один залп которой способен накрыть огромную территорию.
Горючий аэрозоль, который содержится в термобарических боеприпасах "Солнцепёка", проникает в блиндажи, окопы и технику боевиков, после чего следует его детонация.
"От аэрозолей спасает только герметизация. Они могут попасть даже в танк, где есть своя система вентиляции. Отсутствие резинок уже даёт доступ аэрозолям — здесь всё зависит от того, насколько умный командир, насколько исправна техника", — приводит слова командира экипажа "Солнцепёка" пресс-служба УНМ ДНР.
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