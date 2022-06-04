От залпов ТОС-1М "Солнцепёк" в Донбассе ВСУ спасёт только герметизация

Киевский режим возводил укрепрайоны на территории Донбассе на протяжении восьми лет, надеясь, что российские войска не смогут преодолеть барьеры ВСУ. Киев был уверен, что траншеи, опорные пункты и подземные коммуникации противника существенно осложнят продвижение союзных сил. Однако в таком случае российская армия применяет тяжёлую огнемётную систему (ТОС), один залп которой способен накрыть огромную территорию.

Горючий аэрозоль, который содержится в термобарических боеприпасах "Солнцепёка", проникает в блиндажи, окопы и технику боевиков, после чего следует его детонация.