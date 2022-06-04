Ракетным ударом уничтожена база ФК "Металлист" под Харьковом

Вооружённые силы РФ уничтожили ракетным ударом базу футбольного клуба "Металлист" под Харьковом. Именно там обустроили базу боевики территориальной обороны.

ВСУшники и теробороновцы очень часто занимают спортивные объекты, очень удобные для обустройства там баз. Один из штабов бандеровцев в Харькове как раз базировался на базе ФК "Металлист". Армия России ракетным ударом объяснила, что там для боевиков не место — как и вообще для националистов в Харькове.

Ранее сообщалось об уничтожении казарм теробороновцев, расположенных на лыжной базе под Черниговом.