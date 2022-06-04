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Автор Дмитрий Плотников

Ракетным ударом уничтожена база ФК "Металлист" под Харьковом

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ уничтожили ракетным ударом базу футбольного клуба "Металлист" под Харьковом. Именно там обустроили базу боевики территориальной обороны.

ВСУшники и теробороновцы очень часто занимают спортивные объекты, очень удобные для обустройства там баз. Один из штабов бандеровцев в Харькове как раз базировался на базе ФК "Металлист". Армия России ракетным ударом объяснила, что там для боевиков не место — как и вообще для националистов в Харькове.

Ранее сообщалось об уничтожении казарм теробороновцев, расположенных на лыжной базе под Черниговом.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
харьков
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