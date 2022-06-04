Полковник, соратник легендарного генерала Геннадия Трошева, член Союза писателей России харьковчанин Геннадий Алёхин продолжает анализировать ход спецоперации на Украине.
Нацформирования отступают, но ещё сопротивляются и при этом несут большие потери в живой силе и технике. За всё время СВО ВСУ недосчитались более 600 офицеров, не считая раненых и пленных. А число убитых боевиков рядового и сержантского состава, а также мобилизованных, насчитывает несколько десятков тысяч, заявил генерал.
Киев боится озвучивать реальные потери, хотя Владимир Зеленский получает данные о раненых, погибших и без вести пропавших. Киевский режим понимает, что ситуация ежедневно ухудшается, но продолжает с настойчивостью маньяка твердить — "всё отлично, надо потерпеть", сказал Алёхин.
По его словам, все ждут тяжелого вооружения с Запада, и РСЗО уже прибыли в Восточную Европу для переброски их на Украину.
Но за ними российская армия обязательно устроит охоту. И если до Польши их можно доставить самолётами НАТО, то дальше грузовики с характерными контурами ракет будут отслеживаться с воздуха и уничтожаться. РСЗО HIMARS будут первой целью для ВКС РФ, подытожил Алёхин.
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