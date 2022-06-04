Алёхин: несмотря на большие потери, бандеровцы еще не все сломлены

Полковник, соратник легендарного генерала Геннадия Трошева, член Союза писателей России харьковчанин Геннадий Алёхин продолжает анализировать ход спецоперации на Украине.

Нацформирования отступают, но ещё сопротивляются и при этом несут большие потери в живой силе и технике. За всё время СВО ВСУ недосчитались более 600 офицеров, не считая раненых и пленных. А число убитых боевиков рядового и сержантского состава, а также мобилизованных, насчитывает несколько десятков тысяч, заявил генерал.

Киев боится озвучивать реальные потери, хотя Владимир Зеленский получает данные о раненых, погибших и без вести пропавших. Киевский режим понимает, что ситуация ежедневно ухудшается, но продолжает с настойчивостью маньяка твердить — "всё отлично, надо потерпеть", сказал Алёхин.

По его словам, все ждут тяжелого вооружения с Запада, и РСЗО уже прибыли в Восточную Европу для переброски их на Украину.

Но за ними российская армия обязательно устроит охоту. И если до Польши их можно доставить самолётами НАТО, то дальше грузовики с характерными контурами ракет будут отслеживаться с воздуха и уничтожаться. РСЗО HIMARS будут первой целью для ВКС РФ, подытожил Алёхин.