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Автор Екатерина Широкова

Каракаев: 95% группировки ракетных войск СН находится в постоянной боеготовности

Силовые структуры

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев заявил, что 95% группировки находится в постоянной боевой готовности.

Каракаев: 95% группировки ракетных войск СН находится в постоянной боеготовности

По его словам, это необходимо, чтобы обслуживать и перевооружать комплексы.

"Задача поддерживать ту группировку, в которой мы находимся, в том числе и на этапе перевооружения с боевым строительством, которое сегодня активно проходит в ракетных войсках. А я должен отметить, несмотря ни на что, 95% группировки находится в постоянной боевой готовности", — пояснил Каракаев в эфире телеканала "Звезда".

По словам командующего, кроме того, одной из задач также является разработка и создание новых ракетных комплексов, под которые также необходимо "перевооружать" состав. Также Каракаев отметил, что важным аспектом остаётся развитие военного потенциала, для того чтобы можно было "думать наперёд".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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