Pucará: ВСУ жалуются на масштабное развёртывание ВС РФ средств РЭБ в Донбассе

Тактика украинской армии начала давать сбой. Они действовали малыми группами, состоящими из кадровых военнослужащих, вели спешные бои, рассчитывая на хорошее снаряжение и БПЛА. Беспилотники применялись для организации засад и для наведения артиллерии.

Однако из-за потерь бронетехники и значительного уменьшения личного состава манёвры ВСУ стали менее успешными, пишет издание Pucará Defensa. Кроме того, БПЛА тоже не оправдали ожиданий:

"ВСУ в значительной степени полагаются на БПЛА для ведения тактической разведки, особенно в Донбассе (где поле боя слишком далеко для наблюдения средствами НАТО в реальном времени). Теперь ситуация изменилась и требует неотложных решений: украинские военные жалуются на массовое развёртывание ВС РФ средств РЭБ в Донбассе".

Российские средства радиоэлектронной борьбы блокируют любые сигналы, не позволяя БПЛА противника передавать информацию и управлять ими. Стратегия ВСУ в Донбассе провалилась.