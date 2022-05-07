Средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) ВСУ не могут подавить БПЛА российской компании ZALA AERO из-за специального защищённого канала связи.
Это пишет РИА Новости, ссылаясь источник. И это буквально издевательство над украинской армией, отмечает эксперт.
Разведывательные БПЛА ZALA применяются в военной специальной операции на Украине подразделениями "Росгвардии". Беспилотники используют для обнаружения позиций бандеровцев и корректировки артогня.
"Специальная защищенная линия связи разведывательных беспилотных аппаратов, а также барражирующих боеприпасов разработки ZALA AERO концерна "Калашникова" позволяет выполнять полеты в районах действия украинских систем РЭБ. Пока не отмечено ни одного случая выхода дронов из строя за счет воздействия средств радиоэлектронной борьбы Украины", — рассказывает источник из военных кругов.
По его словам, ВСУ пытаются применять против беспилотников Армии России различные средства радиоэлектронной борьбы, в том числе, самую распространённую их модель — "Буковель-АД".
БПЛА ZALA 421-16Е за счет электродвигателя в совокупности с небольшими размерами, композитными материалами и защитным камуфляжем остаются невидимы для ПВО боевиков. Эти беспилотники не захватывают тепловые головки самонаведения переносных зенитно-ракетных комплексов. Отсюда и минимальные потери среди БПЛА, в том числе от стрелкового огня.
Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.