Украинские боевики в Краматорске захватили офис ООН

Вооружённые силы Украины в Краматорске захватили офис ООН, после чего забрали три служебных автомобиля с дипломатическими номерами.

Об этом сообщил штаб теробороны Донецкой Народной Республики.

"Сотрудников не допускают к своему имуществу, а также запрещают делать фотографии и записывать видео для отчетов руководству", — сказано в заявлении ДНР.

Экспроприация машин украинскими бандеровцами у гражданских лиц — не новость, теперь нужно ожидать реакции пресс-службы ООН, сообщает РусВесна.

Организация Объединённых Наций в Донбассе всегда была на привилегированном положении все последние 8 лет.