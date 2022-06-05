Вооружённые силы Украины в Краматорске захватили офис ООН, после чего забрали три служебных автомобиля с дипломатическими номерами.
Об этом сообщил штаб теробороны Донецкой Народной Республики.
"Сотрудников не допускают к своему имуществу, а также запрещают делать фотографии и записывать видео для отчетов руководству", — сказано в заявлении ДНР.
Экспроприация машин украинскими бандеровцами у гражданских лиц — не новость, теперь нужно ожидать реакции пресс-службы ООН, сообщает РусВесна.
Организация Объединённых Наций в Донбассе всегда была на привилегированном положении все последние 8 лет.
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Турция отказалась одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за "связей" с Кремлём, считают китайские аналитики.