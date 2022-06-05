Киеву пришлось реагировать на жестокие кадры убийства раненых бойцов РФ бандеровцами.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что расправа ВСУшниками над военными РФ, вbдео которой появилось в Интернете, требует следствия и выяснения всех обстоятельств.
Скорее всего, это заявление представителя ОПУ связано с публикацией в New York Times.
Накануне газета подтвердила подлинность кадров расправы украинских боевиков над ранеными солдатами ВС РФ. Публикацию американской газеты подхватили и другие СМИ.
На видео националисты стреляют в раненого российского бойца, который лежит на дороге. Рядом находятся еще нескольких солдат. По данным New York Times, ведео сделано 30 марта, сообщает РусВесна.
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