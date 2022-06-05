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Автор Дмитрий Плотников

В Киеве отреагировали на кадры жестокой расправы над военными РФ

Силовые структуры

Киеву пришлось реагировать на жестокие кадры убийства раненых бойцов РФ бандеровцами.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что расправа ВСУшниками над военными РФ, вbдео которой появилось в Интернете, требует следствия и выяснения всех обстоятельств.

Скорее всего, это заявление представителя ОПУ связано с публикацией в New York Times.

Накануне газета подтвердила подлинность кадров расправы украинских боевиков над ранеными солдатами ВС РФ. Публикацию американской газеты подхватили и другие СМИ.

На видео националисты стреляют в раненого российского бойца, который лежит на дороге. Рядом находятся еще нескольких солдат. По данным New York Times, ведео сделано 30 марта, сообщает РусВесна.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
михаил подоляк
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