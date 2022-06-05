Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.
Погиб командир корпуса, генерал Роман Кутузов. По словам Сладкова, это уже четвёртый генерал, погибший при освобождении Донбасса и Украины.
"Хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали когда он командиром полка был", — пишет журналист.
Опять генерал повел людей в атаку, отметил военкор и подчёркивает, что хоть у нас немало полковников, майоров, капитанов, сержантов, но вот такие героические генералы, как Кутузов, чувствуют себя прежде всего боевыми командирами.
А что там на Украине, спрашивает журналист.
"ВСУ отступают, и что? Они пытаются принять закон разрешающий украинским командирам расстреливать не идущих в бой подчиненных. А у нас генерал встает и сам, своим примером, ведёт солдат в атаку. Так какая идея сильней? На чьей стороне правда?" — спрашивает военный корреспондент.
Сам Сладков и отвечает на свой вопрос: российская, раз в России генералы на штурмовиках летают, и в атаку ходят, и на поле боя сражаются и гибнут как солдаты. Он отмечает, что нет похожих примеров в Незалежной.
"Ром, Царствия тебе небесного. Ты ушел, как солдат, как воин. Не всякому это дано", — подытожил военкор.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Турция отказалась одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за "связей" с Кремлём, считают китайские аналитики.