Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою

Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.

Погиб командир корпуса, генерал Роман Кутузов. По словам Сладкова, это уже четвёртый генерал, погибший при освобождении Донбасса и Украины.

"Хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали когда он командиром полка был", — пишет журналист.

Опять генерал повел людей в атаку, отметил военкор и подчёркивает, что хоть у нас немало полковников, майоров, капитанов, сержантов, но вот такие героические генералы, как Кутузов, чувствуют себя прежде всего боевыми командирами.

А что там на Украине, спрашивает журналист.

"ВСУ отступают, и что? Они пытаются принять закон разрешающий украинским командирам расстреливать не идущих в бой подчиненных. А у нас генерал встает и сам, своим примером, ведёт солдат в атаку. Так какая идея сильней? На чьей стороне правда?" — спрашивает военный корреспондент.

Сам Сладков и отвечает на свой вопрос: российская, раз в России генералы на штурмовиках летают, и в атаку ходят, и на поле боя сражаются и гибнут как солдаты. Он отмечает, что нет похожих примеров в Незалежной.