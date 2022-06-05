В воздушном бою под Славянском русские асы уничтожили МиГ-29 ВВС Украины

Авиация российских ВКС в ходе воздушного боя под Славянском сбила истребитель МиГ-29 украинской армии.

Об успешной проведённой военной операции под Славянском в воскресенье, 5 июня, сообщает официальный представитель Минобороны РФи Игорь Конашенков на брифинге.

Также российская авиация уничтожила три склада боеприпасов и более 350 боевиков, отметили на утреннем брифинге.

Помимо этого, сегодня появилась информация о ракетных ударах, нанесённых по Киеву. В столице Украины на ремонтном заводе Армия России уничтожила танки и бронетехнику. Данное воружение Киеву было поставлено из стран Европы.