Авиация российских ВКС в ходе воздушного боя под Славянском сбила истребитель МиГ-29 украинской армии.
Об успешной проведённой военной операции под Славянском в воскресенье, 5 июня, сообщает официальный представитель Минобороны РФи Игорь Конашенков на брифинге.
Также российская авиация уничтожила три склада боеприпасов и более 350 боевиков, отметили на утреннем брифинге.
Помимо этого, сегодня появилась информация о ракетных ударах, нанесённых по Киеву. В столице Украины на ремонтном заводе Армия России уничтожила танки и бронетехнику. Данное воружение Киеву было поставлено из стран Европы.
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