В интернете стали появляться видео, на которых российские танки прибывают в Херсонскую область. Бронированные боевые машины движутся в двух направлениях: в Николаев и Кривой Рог.
"Сложно оценить их количество, но бронетехника не прекращает двигаться уже третьи сутки и днём, и ночью, скорее всего российские войска готовят что-то крупное", — предположил израильский государственный деятель, дипломат Яков Кедми.
Между тем, немецкая разведка на брифинге заявила, что украинская армия сможет продержаться в Донбассе ещё четыре-пять недель, а темпы поставок вооружения на Украину снижаются.
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