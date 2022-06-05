Яков Кедми: ВС РФ затевают что-то крупное в Николаеве и Кривом Роге

В интернете стали появляться видео, на которых российские танки прибывают в Херсонскую область. Бронированные боевые машины движутся в двух направлениях: в Николаев и Кривой Рог.

"Сложно оценить их количество, но бронетехника не прекращает двигаться уже третьи сутки и днём, и ночью, скорее всего российские войска готовят что-то крупное", — предположил израильский государственный деятель, дипломат Яков Кедми.

Между тем, немецкая разведка на брифинге заявила, что украинская армия сможет продержаться в Донбассе ещё четыре-пять недель, а темпы поставок вооружения на Украину снижаются.