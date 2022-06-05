EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинские боевики в Краматорске захватили офис ООН
В России в тяжёлом состоянии находится 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом
Немецкая разведка BND: ВСУ в Донбассе определили срок до августа 2022 года
Тихановская рассказала о подготовке белорусов для армии Украины
Перенджиев: Турция перестает поддерживать Украину, пытаясь остаться миротворцем
Подполковник США Дэвис: Украина не победит Россию по трём причинам
Италия предрекла войны и госперевороты в Африке из-за нехватки зерна
Автор Инна Винникова

Немецкая разведка BND: ВСУ в Донбассе определили срок до августа 2022 года

Силовые структуры

Германия сокращает поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Der Spiegal, приводя данные немецкой службы внешней разведки BND.

"В период с 30 марта по 26 мая из Германии прибыло только две поставки оружия, и то меньшего калибра, вроде противотанковых мин. <…> До сих пор ни одно тяжёлое вооружение не было поставлено на Украину Германией", — значится в материале.

Российские войска продвигаются вперёд, хоть и медленно, но эксперты стали задаваться вопросом, сколько времени армия украины продержится на поле боя.

"Украинское сопротивление может быть сломлено даже в ближайшие четыре-пять недель. <…> ВС РФ могут взять под свой контроль весь Донбасс к августу", — приводит информацию с брифингов BND немецкое издание Der Spiegal.

 

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
360kuai: Путин и Эрдоган ведут скрытую игру против США "под носом у НАТО"

Турция отказалась одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за "связей" с Кремлём, считают китайские аналитики.

360kuai: Путин и Эрдоган ведут скрытую игру против США "под носом у НАТО"
Мирное урегулирование или капитуляция: в США решили, какой исход выгоднее
Мир. Новости мира
Мирное урегулирование или капитуляция: в США решили, какой исход выгоднее
Мир. Новости мира
Французы о судьбе Зеленского: "Мяснику Украины либо пожизненное, либо устранить"
Силовые структуры
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова Любовь Степушова "Джавелины" и "Стингеры" уедут с Украины и будут убивать американцев Любовь Степушова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Общество
Садальский о сбежавшем Чубайсе: "У него на всех компромат, потому и выпустили"
Силовые структуры
От залпов ТОС-1М "Солнцепёк" в Донбассе ВСУ спасёт только герметизация
Лукашенко посочувствовал Зеленскому, которого угораздило поссориться с военными
Мир. Новости мира
Лукашенко посочувствовал Зеленскому, которого угораздило поссориться с военными
Последние материалы
В России в тяжёлом состоянии находится 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом
Немецкая разведка BND: ВСУ в Донбассе определили срок до августа 2022 года
Тихановская рассказала о подготовке белорусов для армии Украины
Перенджиев: Турция перестает поддерживать Украину, пытаясь остаться миротворцем
Подполковник США Дэвис: Украина не победит Россию по трём причинам
Италия предрекла войны и госперевороты в Африке из-за нехватки зерна
"Непоправимая утрата": боец из Башкирии погиб на территории ЛНР
В Европе появилась двусмысленная реклама KFC: "Цып из Украины ждут в Германии"
Офис Зеленского назвал спикера парламента Венгрии недополитиком
Погиб от удара молнии: оренбуржец выбрался на шашлыки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников