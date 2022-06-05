Германия сокращает поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Der Spiegal, приводя данные немецкой службы внешней разведки BND.
"В период с 30 марта по 26 мая из Германии прибыло только две поставки оружия, и то меньшего калибра, вроде противотанковых мин. <…> До сих пор ни одно тяжёлое вооружение не было поставлено на Украину Германией", — значится в материале.
Российские войска продвигаются вперёд, хоть и медленно, но эксперты стали задаваться вопросом, сколько времени армия украины продержится на поле боя.
"Украинское сопротивление может быть сломлено даже в ближайшие четыре-пять недель. <…> ВС РФ могут взять под свой контроль весь Донбасс к августу", — приводит информацию с брифингов BND немецкое издание Der Spiegal.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Турция отказалась одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за "связей" с Кремлём, считают китайские аналитики.