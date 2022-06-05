Немецкая разведка BND: ВСУ в Донбассе определили срок до августа 2022 года

Германия сокращает поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Der Spiegal, приводя данные немецкой службы внешней разведки BND.

"В период с 30 марта по 26 мая из Германии прибыло только две поставки оружия, и то меньшего калибра, вроде противотанковых мин. <…> До сих пор ни одно тяжёлое вооружение не было поставлено на Украину Германией", — значится в материале.

Российские войска продвигаются вперёд, хоть и медленно, но эксперты стали задаваться вопросом, сколько времени армия украины продержится на поле боя.