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Автор Юлия Миленина

Власти ДНР: украинские боевики подожгли тонны зерна в порту Мариуполя

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) при отступлении подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах морского порта Мариуполя. Об этом заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

Власти ДНР: украинские боевики подожгли тонны зерна в порту Мариуполя

По его словам, в порту хранилось кукурузное и пшеничное зерно. Как отметил Гагин, судя по запаху и внешнему виду, его больше нельзя использовать.

"Это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджёг зернохранилища, чтобы это зерно не досталось ДНР", — сказал советник главы правительства республики в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что зерно пытались потушить в течение нескольких дней, однако все попытки сохранить запасы оказались безуспешными. Гагин подчеркнул: речь идёт о тоннах испорченной сельскохозяйственной продукции. Это зерно, пояснил советник главы правительства ДНР, не рекомендуется использовать даже в качестве корма для животных на фермах.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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