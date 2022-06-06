"Азов"* заранее готовился занимать огневые позиции в жилых домах

В Мариуполе найдена секретная документация националистического батальона "Азов"*.

Документы предписывали нацистам занимать огневые позиции, укрываясь среди местного населения, сообщает РИА Новости.

"Частичную маскировку для небольших групп и техники могут обеспечить населенные пункты, сады, балки, которые входят в зону нашей ответственности", — сказано на страницах секретного оперативного плана нацбата.

Документ имел кодовое название "Шторм" и указывал, что укрытиями могут служить "только здания в ближайших населенных пунктах к нашим позициям, непосредственно блиндажи, окопы, которые займут наши подразделения". План находился на базе националистов, расположенной в непосредственной близости от мариупольской школы №61. Разработка составлена на украинском языке.

Всё это демонстрирует, что алгоритм действий нацбатальона "Азов"* против Донбасса в Мариуполе и в его пригородах, был тщательно проработан.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.