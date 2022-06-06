В Мариуполе найдена секретная документация националистического батальона "Азов"*.
Документы предписывали нацистам занимать огневые позиции, укрываясь среди местного населения, сообщает РИА Новости.
"Частичную маскировку для небольших групп и техники могут обеспечить населенные пункты, сады, балки, которые входят в зону нашей ответственности", — сказано на страницах секретного оперативного плана нацбата.
Документ имел кодовое название "Шторм" и указывал, что укрытиями могут служить "только здания в ближайших населенных пунктах к нашим позициям, непосредственно блиндажи, окопы, которые займут наши подразделения". План находился на базе националистов, расположенной в непосредственной близости от мариупольской школы №61. Разработка составлена на украинском языке.
Всё это демонстрирует, что алгоритм действий нацбатальона "Азов"* против Донбасса в Мариуполе и в его пригородах, был тщательно проработан.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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